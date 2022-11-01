МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. После сообщений об отказа основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова от российского гражданства акционерами банка следует его переименовать, исключив из названия имя основателя структуры, заявил сенатор Владимир Джабаров. Тиньков официально отказался от российского гражданства

Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков сообщил в понедельник, что отказался от российского гражданства.

"После решения Олега Тинькова о выходе из гражданства России и призыва к другим российским бизнесменам последовать его примеру напрашивается очень простой вопрос к нынешним владельцам одноимённого банка, весьма раскрученного в нашей стране. Не пора ли акционерам подумать о переименовании этого банка, исключив из его названия фамилию этого человека?" — написал Джабаров в своём Telegram-канале.