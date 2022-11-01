МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк России за период со 2 по 8 декабря ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 317 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. ЦБ понизит коэффициенты риска по требованиям к банкам Китая и ОАЭ

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 26 октября по 1 ноября, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 2 миллиарда рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 187 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 1 миллиард рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 502 миллиарда рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по предоставлению ликвидности на срок одна неделя (на 14 декабря) в объеме 1,01 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.