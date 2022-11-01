МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Права на бренд "Тинькофф" полностью принадлежат "Тинькофф банку", прокомментировал РИА Новости представитель банка заявление Олега Тинькова об отзыве своего бренда. Тиньков начал отзыв бренда "Тинькофф" из российского банка

Ранее во вторник основатель банка Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка

"Все права на бренд "Тинькофф" принадлежат "Тинькофф Банку", — вновь подтвердил РИА Новости представитель банка.

Тиньков, ранее выступавший с критикой военной операции России на Украине, еще в начале мая говорил, что "забирает из страны" бренды "TINKOFF" и "LA DATCHA". В банке РИА Новости тогда прокомментировали, что "Тинькофф банк" обладает всеми юридическими правами на бренд "Тинькофф". Однако еще раньше, в апреле, банк и сам заявлял, что намерен в 2022 году провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда. Как отмечали в банке, к такому решению компания готовилась давно.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля "Тинькофф банк" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов. Холдинг "Интеррос" в конце апреля сообщил о приобретении доли Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).