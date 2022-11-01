МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк России на следующий год установил значение надбавок к достаточности капитала для банков на уровне нуля, с последующим их постепенным восстановлением в течение пяти лет, следует из проекта указания регулятора. ЦБ понизит коэффициенты риска по требованиям к банкам Китая и ОАЭ

Сейчас российские банки с универсальной лицензией (БУЛ) должны соблюдать минимальный уровень надбавок к достаточности капитала в размере 2,5%. Также для банков, входящих в перечень системно значимых (СЗКО), введена надбавка в размере 1% за системную значимость — то есть минимальное значение надбавок к достаточности капитала для них составляет 3,5%.

"Снижение с 01.01.2023 по 31.12.2023 минимально допустимых значений надбавок поддержания достаточности капитала и за системную значимость для СЗКО с 3,5% и с 2,5% для банков с универсальной лицензией (далее — БУЛ) до 0% от взвешенных по риску активов с установлением пятилетнего графика их постепенного восстановления", — говорится в пояснительной записке к документу.

Регулятор при этом устанавливает предельный размер прибыли, которую банки смогут распределять в целях защиты от существенного сокращения их капитала. Он будет зависеть от уровня надбавок, соблюдаемого кредитными организациями. Так, если СЗКО соблюдают текущие уровни надбавок, они могут распределять 100% всей прибыли, но при условии сохранения такого же уровня надбавок и после ее распределения. Если же банки опускают надбавки, то распределять они смогут не более 50% прибыли текущего года и 0% нераспределенной прибыли прошлых лет.

Начиная с 2024 года временное минимальное значение уровня надбавок будет поэтапно увеличиваться каждый год. Так, если надбавки поддержания достаточности капитала с 1 января 2023 года устанавливается на уровне нуля, то с 1 января 2024 года — 0,25%, с 1 января 2025 года — 0,5%, с 1 января 2026 года — 0,75%, с 1 января 2027 года — 1,5%, с 1 января 2028 года — 2,5%. А надбавки за системную значимость в 2023-2024 годах составят ноль, с 1 января 2025 года — 0,25%, с 1 января 2026 года — 0,5%, с 1 января 2027 года — 0,75%, с 1 января 2028 года — 1%.

В сентябре на "XIX Международном банковском форуме "Банки России – XXI век" в Казани директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов заявил, что регулятор рассматривает возможность временно полностью отменить все надбавки к нормативам достаточности капитала для банков и дать им пять лет на их восстановление. Он также сообщал, что Банк России считает возможным обнулить надбавки к капиталу для банков с 1 января 2023 года, и оставить такой режим на год.