МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" за первые 9 месяцев 2022 года продал активов на сумму 23 миллиарда рублей, крупнейшая сделка составила 4,3 миллиарда рублей, сообщил банк. Банк "Траст" подал иск к компании "Вандеркинд"

"За три квартала 2022 года банк непрофильных активов "Траст" продал различных активов на 23 миллиарда рублей. В их числе готовые бизнесы, недвижимость и права требования", — говорится в релизе.

Крупнейшей сделкой стала продажа агрохолдинга "ЗерноДон" за 4,3 миллиарда рублей. Также сейчас на торги выставлены сельхозактивы "Русское Зерно Уфа" и "Ростагро". Их общая стартовая цена более 20 миллиардов рублей. Кроме того, еще почти 3 миллиарда банку принесла продажа участка под жилую застройку в Выборгском районе в Ленобласти.

Также "Траст" наравне с продажей активов провел сделки по реализации прав требования. "За 9 месяцев удалось продать целый ряд объектов торговой, офисной и складской недвижимости в различных регионах", — добавили в банке.

В "Трасте" отметили, что продажа активов остается одним из основных источников сборов банка наравне с реструктуризацией и мировыми соглашениями. А стратегическая цель "Траста" не изменилась: к концу 2023 года банк планирует собрать 482 миллиарда рублей, заключили в пресс-службе банка.

Банк непрофильных активов был создан летом 2018 года через консолидацию "плохих" и непрофильных активов взятых ЦБ на санацию банков для их дальнейшей продажи. В частности, он получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка. Изначально планировалось, что такая структура будет фондом, однако затем было принято решение оставить банковскую лицензию. Сам "Траст" в 2021 году анонсировал, что сдаст лицензию к 2024 году, но работать по ряду судебных процессов и активов будет до 2026 года.