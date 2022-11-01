Банк "Траст" в январе-сентябре продал непрофильных активов на 23 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" за первые 9 месяцев 2022 года продал активов на сумму 23 миллиарда рублей, крупнейшая сделка составила 4,3 миллиарда рублей, сообщил банк.
"За три квартала 2022 года банк непрофильных активов "Траст" продал различных активов на 23 миллиарда рублей. В их числе готовые бизнесы, недвижимость и права требования", — говорится в релизе.
Крупнейшей сделкой стала продажа агрохолдинга "ЗерноДон" за 4,3 миллиарда рублей. Также сейчас на торги выставлены сельхозактивы "Русское Зерно Уфа" и "Ростагро". Их общая стартовая цена более 20 миллиардов рублей. Кроме того, еще почти 3 миллиарда банку принесла продажа участка под жилую застройку в Выборгском районе в Ленобласти.
Также "Траст" наравне с продажей активов провел сделки по реализации прав требования. "За 9 месяцев удалось продать целый ряд объектов торговой, офисной и складской недвижимости в различных регионах", — добавили в банке.
В "Трасте" отметили, что продажа активов остается одним из основных источников сборов банка наравне с реструктуризацией и мировыми соглашениями. А стратегическая цель "Траста" не изменилась: к концу 2023 года банк планирует собрать 482 миллиарда рублей, заключили в пресс-службе банка.
Банк непрофильных активов был создан летом 2018 года через консолидацию "плохих" и непрофильных активов взятых ЦБ на санацию банков для их дальнейшей продажи. В частности, он получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка. Изначально планировалось, что такая структура будет фондом, однако затем было принято решение оставить банковскую лицензию. Сам "Траст" в 2021 году анонсировал, что сдаст лицензию к 2024 году, но работать по ряду судебных процессов и активов будет до 2026 года.
https://1prime.ru/banks/20221101/838673888.html