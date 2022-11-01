ГРОЗНЫЙ, 1 ноя — ПРАЙМ. Процесс подключения банков в Иране к российскому аналогу SWIFT соответствует планам, заявил вице-премьер России Александр Новак. Новак назвал объем добычи нефти в России в октябре

"По центробанкам у нас тоже все идет в плановом порядке, поскольку летом была подписана дорожная карта между двумя центробанками — России и Ирана, по ней планово идут работы, связанные с обеспечением открытия счетов, определение уполномоченных банков, подключение компаний и банков к Системе передач финансовых сообщений. Все идет в плановом режиме", — сказал он журналистам.

Ряд крупных российских банков был отключен от SWIFT после начала Россией спецоперации на Украине. Иран был отключен от системы в ноябре 2018 года. Иранская и российская стороны работают над созданием совместной межбанковской системы платежей, подобной SWIFT, заявил в июле РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

А в марте посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что прикладываются усилия по подключению иранских банков к Системе передачи финансовых сообщений. Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски отключения российских банков от SWIFT.