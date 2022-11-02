ОТТАВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Банк Канады не исключает возможности очередного масштабного повышения процентных ставок, направленного на борьбу с крайне высокой инфляцией, заявил управляющий центрального банка Тифф Маклем.

Резервный банк Австралии

Банк Австралии повысил ключевую ставку

По его словам, Банк Канады наблюдает признаки замедления канадской экономики вследствие повышения ставок, однако спрос по-прежнему слишком высок.

"Мы дали понять, что считаем необходимым дальнейшее повышение ставок. Возможно, потребуется еще одно повышение ставок, которое будет более масштабным, чем обычно, или же мы вернемся к более нормальным повышениям, — сказал глава Банка Канады. — Тем не менее, мы все еще считаем, что должны сделать больше (в плане ужесточения денежно-кредитной политики)".

Банк Канады на прошлой неделе удивил рынки, повысив ключевую ставку менее значительно, чем ожидалось, на 50 базисных пунктов, до 3,75%. Кроме того, центральный банк представил прогноз, согласно которому рост канадской экономики застопорится на протяжении следующих трех кварталов.

Тем временем годовая инфляция в Канаде замедлилась до 6,9% после достижения пика на отметке 8,1%, однако все равно значительно превышает целевой уровень центрального банка, составляющий 2,0%.

"Обеспечение ценовой стабильности входит в наш мандат, и мы далеки от его выполнения", — сказал Маклем.

Ранее он в очередной раз заявил, что для борьбы с инфляцией потребуются более высокие ставки.

"Перспективы дальнейшего повышения ставок будут зависеть от того, насколько эффективно денежно-кредитная политика будет охлаждать спрос, как будут разрешаться проблемы с предложением, и каким образом инфляция вместе с инфляционными ожиданиями будут реагировать на ужесточение политики (центрального банка)", — сообщил управляющий Банка Канады.

"Потребуется время для того, что эффект от повышения ставок распространился по экономике. Нет простых путей для восстановления ценовой стабильности", — добавил он.