МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. ХУСНУЛЛИН: ПЛАНИРУЕМ НАЙТИ РЕШЕНИЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИПОТЕКИ НА "ВТОРИЧКУ"

ХУСНУЛЛИН: КАБМИН ПОДГОТОВИЛ ПРОГРАММУ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ НЕДОСТРОЕВ НА 4,7 ТРЛН РУБЛЕЙ

ХУСНУЛЛИН: ВЛАСТИ НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ СТРОЙОТРАСЛИ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ СЛОЖНОСТИ

Новость дополняется