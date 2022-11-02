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2022
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Хуснуллин рассказал о планах по поддержке ипотеки "вторички"
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ХУСНУЛЛИН: ПЛАНИРУЕМ НАЙТИ РЕШЕНИЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИПОТЕКИ НА "ВТОРИЧКУ" ХУСНУЛЛИН: КАБМИН ПОДГОТОВИЛ ПРОГРАММУ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ НЕДОСТРОЕВ НА 4,7 ТРЛН РУБЛЕЙ ХУСНУЛЛИН: ВЛАСТИ НЕ... ПРАЙМ, 02.11.2022
банки, финансы, новости
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. ХУСНУЛЛИН: ПЛАНИРУЕМ НАЙТИ РЕШЕНИЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИПОТЕКИ НА "ВТОРИЧКУ"
ХУСНУЛЛИН: КАБМИН ПОДГОТОВИЛ ПРОГРАММУ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ НЕДОСТРОЕВ НА 4,7 ТРЛН РУБЛЕЙ
ХУСНУЛЛИН: ВЛАСТИ НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ СТРОЙОТРАСЛИ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ СЛОЖНОСТИ
Новость дополняется