МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Банк России отозвал у "Ю Би Эс Банка", российской "дочки" швейцарского UBS, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"… Банк России 02.11.2022 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности", — говорится в сообщении.
По данным рейтинга РИА Новости на 1 февраля 2022 года, "Ю Би Эс Банк" занимал 193 место в банковской системе РФ по объему активов. Согласно данным на сайте ООО "Ю Би Эс Банк", кредитная организация является российской "дочкой" швейцарского UBS, крупнейшего банка Швейцарии.
https://1prime.ru/banks/20221102/838689497.html
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