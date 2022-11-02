Moody's ухудшило прогноз рейтинга банков шести европейских стран до "негативного"
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Мировое рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга банков Германии, Италии и еще четырех стран, поменяв его со "стабильного" на "негативный".
Снижение прогноза также коснулась банковского сектора Чешской Республики, Венгрии, Польши и Словакии. Moody's отметило, что эта группа включает страны, наиболее подверженные риску инфляции цен на энергоносители и вероятного нормирования потребления.
"Мы полагаем, что условия работы продолжат ухудшаться", — заявила Луиз Велин из Moody's.
Некоторые из крупнейших банков Европы, отчитавшись на прошлой неделе о превзошедшей ожидания прибыли, предупредили о растущих рисках на фоне экономических проблем.
Акции европейских банков упали почти на 25% с максимумов, достигнутых до начавшихся в феврале военных действий на Украине.
Рейтинговое агентство полагает, что качество кредитов ухудшится, снизится прибыльность и ухудшится доступ к финансированию.
"Рост цен скажется на кредитоспособности многих бизнесов и домохозяйств, спровоцирует появление новых проблемных долгов", — заметила Велин.
Moody's указало, что прогноз относительно британских и австралийских банков стабилен.
В Германии, по словам агентства, правительственные меры для поддержки экономики не смогут в полной мере нивелировать проблемы, с которыми сталкиваются компании и потребители.
"Экономика Германии вступит в рецессию", — заметили в Moody's.
Что касается Италии, в Moody's сослались на риски стагфляции и ожидающегося отсутствия экономического роста в 2023 году после роста на 2,7% в 2022 году.
"Повышение цен скажется на кредитоспособности малого бизнеса и домохозяйств, провоцируя проблемные долги", — сказало агентство по поводу Италии.
В Польше, как предполагает агентство, банки в следующем году столкнутся фактически со стагнацией и сильным повышением процентных ставок с инфляцией, что "ограничит возможности роста".
https://1prime.ru/banks/20221102/838690022.html