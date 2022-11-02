МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Мировое рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга банков Германии, Италии и еще четырех стран, поменяв его со "стабильного" на "негативный". Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился в октябре

Снижение прогноза также коснулась банковского сектора Чешской Республики, Венгрии, Польши и Словакии. Moody's отметило, что эта группа включает страны, наиболее подверженные риску инфляции цен на энергоносители и вероятного нормирования потребления.

"Мы полагаем, что условия работы продолжат ухудшаться", — заявила Луиз Велин из Moody's.

Некоторые из крупнейших банков Европы, отчитавшись на прошлой неделе о превзошедшей ожидания прибыли, предупредили о растущих рисках на фоне экономических проблем.

Акции европейских банков упали почти на 25% с максимумов, достигнутых до начавшихся в феврале военных действий на Украине.

Рейтинговое агентство полагает, что качество кредитов ухудшится, снизится прибыльность и ухудшится доступ к финансированию.

"Рост цен скажется на кредитоспособности многих бизнесов и домохозяйств, спровоцирует появление новых проблемных долгов", — заметила Велин. Аналитики заявили, что нынешней зимой рецессия в еврозоне неизбежна

Moody's указало, что прогноз относительно британских и австралийских банков стабилен.

В Германии, по словам агентства, правительственные меры для поддержки экономики не смогут в полной мере нивелировать проблемы, с которыми сталкиваются компании и потребители.

"Экономика Германии вступит в рецессию", — заметили в Moody's.

Что касается Италии, в Moody's сослались на риски стагфляции и ожидающегося отсутствия экономического роста в 2023 году после роста на 2,7% в 2022 году.

"Повышение цен скажется на кредитоспособности малого бизнеса и домохозяйств, провоцируя проблемные долги", — сказало агентство по поводу Италии.

В Польше, как предполагает агентство, банки в следующем году столкнутся фактически со стагнацией и сильным повышением процентных ставок с инфляцией, что "ограничит возможности роста".