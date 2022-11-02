МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк продал свою долю в 43% в хорватской компании Fortenova Group, покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, сообщила пресс-служба банка. Сбербанк подал иск к одной из структур трейдера Glencore

"Сбер" сообщает о продаже своей доли (43%) в компании Fortenova Group. Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании", — говорится в сообщении.

Fortenova Group — одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе.