"Сбербанк" продал долю в хорватской Fortenova Group
"Сбербанк" продал долю в 43 процента в хорватской Fortenova Group инвестору из ОАЭ
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк продал свою долю в 43% в хорватской компании Fortenova Group, покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, сообщила пресс-служба банка.
"Сбер" сообщает о продаже своей доли (43%) в компании Fortenova Group. Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании", — говорится в сообщении.
Fortenova Group — одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе.
https://1prime.ru/banks/20221102/838692172.html
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