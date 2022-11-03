МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг примет решение о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Новый премьер Британии разъярил граждан одним решением

Итоги своего ноябрьского заседания регулятор опубликует в четверг, 3 ноября, в 15.00 мск.

В 13.00 мск ожидается статистика Евростата по безработице в еврозоне в сентябре. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне августа и июля в 6,6%.

В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 29 октября. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 3 тысячи — до 220 тысяч заявок.

В то же время бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса США в сентябре вырос до 72,2 миллиарда долларов с 67,4 миллиарда долларов в августе.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в октябре сократился до 55,5% с 56,7% в сентябре.