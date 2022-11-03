МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" получил право на выпуск карт платежной системы China UnionPay, однако для клиентов карты пока не выпускаются, выяснил корреспондент РИА Новости в переписке с поддержкой кредитной организации. Тиньков попробует запретить использовать бренд "Тинькофф"

"Недавно мы получили право на выпуск карт с платежной системой China UnionPay", — сообщил сотрудник поддержки в мобильном приложении.

"Пока не выпускаем их (карты UnionPay — ред.) для клиентов", — добавили в поддержке, отметив, что расскажут, когда начнут это делать.

В начале марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. С тех пор карты этих систем, выданные российскими банками, не принимаются за рубежом. На этом фоне многие банки объявили о планах выдавать карты платежной системы UnionPay, однако возможности таких карт также ограничены. Например, многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, включая UnionPay.