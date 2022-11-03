МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку "необходимо будет продолжить повышение процентных ставок" для борьбы с инфляцией, даже несмотря на растущую вероятность рецессии в еврозоне, заявил управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос. Аналитики спрогнозировали повышение учетной ставки Банка Англии

"Конечный уровень ставок и темпы их повышения будут зависеть от перспектив инфляции, которые, в свою очередь, зависят от перспектив экономического роста и, таким образом, включают в себя более высокую вероятность рецессии, исходя из наших подсчетов", — сказал он.

Де Кос добавил, что после значительного замедления экономического роста в 3-м квартале "мы ожидаем дальнейшего ослабления (экономики еврозоны) на протяжении оставшейся части текущего года и первой половины 2023 года".

ЕЦБ в рамках официального заявления по денежно-кредитной политике 27 октября отказался от риторики о вероятном повышении ставок по итогам "нескольких" последующих заседаний. Тем не менее, президент ЕЦБ Кристин Лагард все же сделала похожие комментарии в ходе пресс-конференции по итогам заседания. В рамках этой встречи руководители центрального банка приняли решение повысить ставку по депозитам на 75 базисных пунктов, до 1,5%, максимума с 2009 года.

Годовая инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 10,7% и, как ожидается, будет оставаться выше целевого уровня ЕЦБ, составляющего 2,0%, вплоть до 2024 года.