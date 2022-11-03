МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Вероятно, позднее в четверг Банк Англии повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 3%, и это будет самое большое повышение ставки с 1989 года. Такой шаг требуется для сдерживания инфляции, темп которой достиг максимума за 40 лет.

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После повышения ставки 22 сентября центральный банк работал в условиях нестабильности политической и финансовой систем, вызванной не обеспеченными финансированием планами возглавляемого Лиз Трасс правительства сократить налоги на 45 млрд фунтов.

Целью этого плана было предотвращение рецессии и поддержка роста экономики в долгосрочной перспективе, но его обнародование спровоцировало падение фунта против доллара США до рекордного минимума, заставило Банк Англии поддержать рынок облигаций и привело к отставке Трасс.

Рынки стабилизировались, а стоимость обслуживания государственного долга Великобритании вернулась на уровни, близкие к тем, где была до дестабилизации. Во вторник центральный банк уже мог продавать облигации из накопленных в ходе количественного смягчения активов, объем которых составляет 838 млрд фунтов.

Вместе с тем фундаментальные проблемы в британской экономике сохраняются. В сентябре годовой темп инфляции вернулся к максимуму за 40 лет 10,1%, а в октябре рост цен, видимо, ускорился в результате повышения регулируемых цен на энергию.

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В то же время рост экономики резко замедляется: результаты опросов менеджеров по снабжению в октябре были самыми низкими с января 2021 года, когда в стране действовали локдауны.

"Перед Банком Англии стоит невероятно трудная задача. Ему надо существенно повысить ставки в приближающейся к рецессии экономике", — сказала старший экономист британской управляющей компании Cardano Швета Сингх.

Из 53 опрошенных Reuters экономистов 46 сказали, что в четверг центральный банк повысит ключевую ставку до 3%.

Другим центральным банкам стран Запада приходится решать похожие проблемы. Инфляция подскочила из-за дефицита рабочей силы и перебоев в цепях поставок. В Европе ситуацию усугубляет рост цен на энергоносители.

В среду ФРС повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до диапазона 3,75%-4,0%, а на прошлой неделе ЕЦБ поднял ставку по депозитам на такую же величину, до 1,5%. Вместе с тем ФРС заявила, что в дальнейшем темп ужесточения политики может замедлиться.

Задачу Банка Англии осложняет неопределенность вокруг политики правительства.

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Большинство из предложений Трасс о понижении налогов отклонены, а новый премьер-министра Риши Сунак просигнализировал о необходимости сокращения государственных расходов и возможном повышении налогов, но масштабы этих мер не будут известны до запланированного на 17 ноября оглашения заявления по бюджету.

Срок государственного субсидирования тарифов на энергию истекает в апреле, поэтому ожидаемый в четверг от Банка Англии прогноз инфляции может быть повышен.

"В сентябре банк сомневался, достаточно ли он ужесточил политику, а в ноябре может перестараться", — сказала Сингх

Инвесторы прогнозируют, что в декабре ключевая ставка достигнет 3,5%, а в мае — максимума с 2008 года 4,75%. В октябре, во время нестабильности на рынках, ожидалось, что пик ставки будет находиться в районе 6%.

На фоне слабости экономики центральный банк обеспокоен инфляционным давлением со стороны сильного рынка труда и ожиданиями того, что инфляция будет возвращаться к целевому уровню 2% медленно.

В июне-августе уровень безработицы в Великобритании опустился до минимума с 1975 года 3,5%, отчасти за счет ухода людей с рынка труда, а средняя зарплата по сравнению с таким же периодом прошлого года выросла на 6,0%.