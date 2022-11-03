МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за первые три квартала подскочила вчетверо в годовом выражении — до 1,42 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности банка. Чистая прибыль BMW за январь-сентябрь выросла в 1,6 раза

Чистый процентный доход RBI в России за этот период составил 1,091 миллиарда евро, увеличившись вдвое по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в РФ составила 2,605 миллиарда евро, увеличившись в 3,3 раза в годовом выражении. А кредитный портфель Raiffeisen в России составил по итогам этих девяти месяцев 13,009 миллиарда евро, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,6%.

За третий квартал прибыль RBI в РФ после налогообложения выросла почти в шесть раз в годовом исчислении и составила 790 миллионов евро. Чистый процентный доход в России вырос в 2,4 раза, до 476 миллионов. Операционная прибыль увеличилась в 4,3 раза в годовом выражении, до 1,265 миллиарда евро.

Чистый процентный доход всего холдинга за весь период составил 3,591 миллиарда евро, увеличившись на 52,7% в годовом выражении. Прибыль после налогообложения выросла в 2,5 раза, до 2,907 миллиарда. Операционная прибыль выросла в 1,7 раза, до 6,849 миллиарда евро.

За третий квартал чистый процентный доход холдинга в мире вырос в 1,6 раза к прошлому году, до 1,392 миллиарда, а прибыль после налогообложения – в 2,4 раза, до 1,156 миллиарда. Операционная прибыль увеличилась в 1,9 раза — до 2,7 миллиарда евро.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 44,3 тысячи человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.