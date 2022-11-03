ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Значительное повышение учетной ставки ФРС США в условиях роста долговой нагрузки может оказаться взрывоопасным для экономики, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. ФРС и успокоила, и встревожила

"Когда вы сегодня взвинчиваете ставки, это куда опаснее, чем 20 лет назад, потому что объем долговой нагрузки на планете вырос на 200 триллионов (долларов)", — сообщил он.

"Значительное повышение ставок при чрезмерном долге взрывает множество вещей", — отметил Макдональд, который работал в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года, отвечая за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумаги.

В среду ФРС США по итогам очередного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов до 3,75-4% годовых. С начала года ФРС постоянно повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2%.

По мнению Макдональда, глобальная экономика и Соединенные Штаты Америки "значительно закредитованы", причем существует большой объем скрытой задолженности, которую не видно "на поверхности".

Оценивая текущую ситуацию в американской экономике, эксперт указал, что США уже "в довольно значительной мере" находятся в рецессии.

Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.