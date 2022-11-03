ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Повышение Федеральной резервной системой США учетной ставки до 5% приведет к событиям, подобным краху финансовой корпорации Lehman Brothers в 2008 году, заявил РИА Новости бывший вице-президент самого Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. Экс-топ менеджер Lehman Brothers оценил действия Банка России

"Если ставка фондирования ФРС поднимется до 5%, полагаю, это гарантирует события, подобные (краху) Lehman, это слишком значительный займ", — указал он.

Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.

В среду ФРС США по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75-4% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл позднее заявил, что регулятор продолжит повышение ставки, хотя и допустил снижение темпов ее роста на следующих заседаниях.

В то же время Макдональд, который работал в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года, отвечая за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, отметил, что сейчас риски финансовой стабильности превосходят задачу по борьбе с инфляцией.