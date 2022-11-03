МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россельхозбанк закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций российского разработчика программного обеспечения R-Style Softlab, сообщает пресс-служба банка. Россельхозбанк выплатил в рублях купон по еврооблигациям

"Россельхозбанк закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций R-Style Softlab, российского разработчика программного обеспечения для компаний финансового сектора, сельскохозяйственных предприятий и государственных органов", — говорится в сообщении.

Россельхозбанк продолжит реализовывать утвержденную стратегию цифровой трансформации и переходить на собственную разработку. "Происходящие изменения IT-ландшафта в нашей стране оказывают значительное влияние на отечественные компании. Разрушаются существовавшие годами технологические и бизнес-модели, на их месте на глазах возникают новые. Банк… уверенно идет к цифровому суверенитету", — прокомментировал сделку зампред правления банка Николай Ульянов, чьи слова приводит пресс-служба.

Компания R-Style Softlab продолжит работу под своим брендом, сохранит присутствие на коммерческом рынке, поддержку текущих клиентов и привлечение новых. При этом будет реализована инвестиционная программа по совершенствованию и расширению ассортимента ее предложений по комплексной цифровизации бизнеса и отдельных продуктов.

"Мы сможем увеличить долю рынка за счет активизации работы с дочерними предприятиями кредитной организации и ее клиентами. Банк же получил нашу экспертизу и многолетний опыт разработки инновационных решений для различных отраслей", — приводятся в релизе слова генерального директора R-Style Softlab Сергея Машурина.

R-Style Softlab — российский разработчик и интегратор банковского ПО. Решения компании охватывают автоматизацию практически всех основных направлений банковской деятельности, включая расчетные операции, кредитование и депозиты, работу на рынке ценных бумаг, обслуживание частных и корпоративных клиентов по различным каналам, стратегическое управление бизнесом, взаимодействие с регуляторами, внутрихозяйственные операции и другое.