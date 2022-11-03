МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Credit Suisse, опубликовавший в среду вечером финансовый отчет, предупредил, что на его прибыльности в 4-м квартале может отразиться снижение комиссионных от управления активами. S&P и Moody's понизили некоторые рейтинги Credit Suisse

Швейцарский банк отметил, что снижение стоимости активов ввиду неблагоприятных рыночных колебаний в портфелях клиентов, произошедших в 3-м квартале, могут привести к уменьшению выручки от комиссионных, что приведет к сокращению прибыльности.

Credit Suisse в прошлом месяце вместе с публикацией плана реструктуризации сообщил, что в первые две недели октября слухи в соцсетях привели к оттоку активов, заметно превысившему уровни 3-го квартала.

Банк отметил, что с тех пор этот отток уменьшился, но еще пока не нивелирован, и это приводит к сокращению активов под управлением.

Credit Suisse уже предупреждал о вероятности чистого убытка в 4-м квартала, отчасти ввиду затрат, связанных с планируемыми стратегическими преобразованиями, в том числе уходом из неключевых бизнесов.