Ассоциация банков России предложила ЦБ ввести минимальную ставку по ипотеке "от застройщика"
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские банки предложили ЦБ ограничить минимальный размер ставки по ипотеке "от застройщика" для регулирования такого вида кредитования, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в регулятор, текст которого есть у РИА Новости.
В октябре Банк России опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором обращалось внимание на то, что программы льготной ипотеки от застройщиков по экстремально низким ставкам несут риски для заемщиков, а также создают системные риски для рынка. ЦБ в частности предлагал введение повышенных надбавок (вплоть до 100%) для кредитов с низким первоначальным взносом и включение в расчет полной стоимости кредита суммы получаемой банком компенсации от застройщика.
"С учетом обмена мнениями кредитными организациями в ходе состоявшейся дискуссии, а также проведенной ассоциацией коммуникации с банками, наиболее оптимальным вариантом регулирования представляется ограничение минимального размера процентных ставок по ипотечным программа с субсидиями от застройщиков", — говорится в письме.
Банки предложили ряд вариантов ограничения минимальной ставки по такой ипотеке. Так, по программам с господдержкой предлагается сделать ставку не менее двух третьих от базовой ставки по программе. В другом варианте разница между ставкой по программе или по рынку и ставкой по субсидируемой ипотеке не должна быть больше одной третьей ключевой ставки, кроме программ дальневосточной и сельской ипотеки. Также предлагается установить разницу между субсидируемой ставкой и ключевой ставкой не выше 3% или саму ставку по ипотеке "от застройщика" не ниже 4%.
Кредитные организации также предложили несколько способов введения ограничений, отметив, что все они "скорее административные", позволяют минимизировать обозначенные ЦБ риски, "не нагружая дополнительно капитал банков". В письме отмечается, что предложения ЦБ из доклада рынку кажутся "избыточными и/или неоптимальными". Например, некоторые из озвученных мер могут привести к росту цен на недвижимость, влияют на уже выданные ссуды, касаются тех аспектов, на которые банки не могут влиять, или вовсе не приведут к желаемому результату
В регуляторе сообщили РИА Новости, что получили письмо и рассмотрят его "в соответствии с действующими регламентами".
https://1prime.ru/banks/20221103/838698789.html