МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские банки предложили ЦБ ограничить минимальный размер ставки по ипотеке "от застройщика" для регулирования такого вида кредитования, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в регулятор, текст которого есть у РИА Новости. Хуснуллин рассказал о планах по поддержке ипотеки "вторички"

В октябре Банк России опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором обращалось внимание на то, что программы льготной ипотеки от застройщиков по экстремально низким ставкам несут риски для заемщиков, а также создают системные риски для рынка. ЦБ в частности предлагал введение повышенных надбавок (вплоть до 100%) для кредитов с низким первоначальным взносом и включение в расчет полной стоимости кредита суммы получаемой банком компенсации от застройщика.

"С учетом обмена мнениями кредитными организациями в ходе состоявшейся дискуссии, а также проведенной ассоциацией коммуникации с банками, наиболее оптимальным вариантом регулирования представляется ограничение минимального размера процентных ставок по ипотечным программа с субсидиями от застройщиков", — говорится в письме.

Банки предложили ряд вариантов ограничения минимальной ставки по такой ипотеке. Так, по программам с господдержкой предлагается сделать ставку не менее двух третьих от базовой ставки по программе. В другом варианте разница между ставкой по программе или по рынку и ставкой по субсидируемой ипотеке не должна быть больше одной третьей ключевой ставки, кроме программ дальневосточной и сельской ипотеки. Также предлагается установить разницу между субсидируемой ставкой и ключевой ставкой не выше 3% или саму ставку по ипотеке "от застройщика" не ниже 4%. СМИ: в России ипотека без первоначального взноса стала недоступной

Кредитные организации также предложили несколько способов введения ограничений, отметив, что все они "скорее административные", позволяют минимизировать обозначенные ЦБ риски, "не нагружая дополнительно капитал банков". В письме отмечается, что предложения ЦБ из доклада рынку кажутся "избыточными и/или неоптимальными". Например, некоторые из озвученных мер могут привести к росту цен на недвижимость, влияют на уже выданные ссуды, касаются тех аспектов, на которые банки не могут влиять, или вовсе не приведут к желаемому результату

В регуляторе сообщили РИА Новости, что получили письмо и рассмотрят его "в соответствии с действующими регламентами".