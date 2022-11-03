МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк России опроверг взлом хакерами его информационных систем, весь архив, который они выложили, был в открытом доступе, сообщила пресс-служба регулятора. Экс-топ менеджер Lehman Brothers оценил действия Банка России

"Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это — документы, которые были в интернете в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг некоторые украинские СМИ написали, что "IT-армия Украины" якобы взломала Центральный банк России.