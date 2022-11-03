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2022
https://1prime.ru/banks/20221103/838700481.html
Центробанк опроверг взлом его информационных систем
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https://россиясегодня.рф
. Банк России опроверг взлом хакерами его информационных систем, весь архив, который они выложили, был в открытом доступе, сообщила пресс-служба регулятора. "Мы проверили... ПРАЙМ, 03.11.2022
банки, финансы, новости, цб рф, информационные системы, хакеры, взлом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк России опроверг взлом хакерами его информационных систем, весь архив, который они выложили, был в открытом доступе, сообщила пресс-служба регулятора.
"Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это — документы, которые были в интернете в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана", — говорится в сообщении.
Ранее в четверг некоторые украинские СМИ написали, что "IT-армия Украины" якобы взломала Центральный банк России.