2022-11-03T15:04:00+03:00
2022-11-03T15:08:13+03:00
2022-11-03T15:04:00+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20221103/838700825.html
Банк Англии повысил учетную ставку на 75 б.п
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%, следует из пресс-релиза регулятора. Решение центробанка совпало с... ПРАЙМ, 03.11.2022
банки, финансы, новости, великобритания, банк англии, ставка
https://1prime.ru/images/83261/21/832612195.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83261/21/832612195.jpg
https://1prime.ru/images/83261/21/832612194.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83261/21/832612194.jpg
https://1prime.ru/images/83261/21/832612192.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83261/21/832612192.jpg
https://1prime.ru/banks/20221103/838696490.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение центробанка совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.
Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. При этом августе и сентябре нынешнего года регулятор повышал ставку на 50 базисных пунктов.