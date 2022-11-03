ЛОНДОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%, следует из пресс-релиза регулятора. Эксперт назвал последствия повышения ставки ФРС США до пяти процентов

Решение центробанка совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.

Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. При этом августе и сентябре нынешнего года регулятор повышал ставку на 50 базисных пунктов.