МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Прогнозируемая плавная динамика ключевой ставки в следующем году будет способствовать стабильному спросу на вклады, при этом интерес к наличным может снизиться, поделился мнением с РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Число операций через СБП выросло в 3,6 раза в третьем квартале

"В 2023 году не ожидаем резких изменений ключевой ставки, соответственно и роста популярности банковских депозитов. Но стабилизация геополитической и экономической ситуации будет способствовать возвращению средств на банковские счета, а доля наличных, вероятно, снизится. В то же время номинальный объем наличных в обращении продолжит расти вместе с денежной массой", — полагает аналитик.

По оценке Банка России, в конце сентября – первой половине октября спрос на наличные деньги заметно возрос, однако до конца года ожидается его постепенная нормализация. При этом в целом годовой отток наличных денег из банков прогнозируется выше обычной сезонной динамики.

Согласно прогнозу ЦБ, рост объема наличных денег в обращении в РФ по итогам 2022 года составит 1,4–1,6 триллиона рублей.