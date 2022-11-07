МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банк UniCredit к выходу из России, оказывая на него сильное давление, сообщила газета Financial Times. Лагард: ЕЦБ ужесточит монетарную политику в случае укоренения инфляции

По ее данным, между сторонами возникла "напряженность" в связи с тем, что UniCredit не разорвала связи с РФ. "ЕЦБ рассматривает присутствие банка (UniCredit) в России как нежелательный источник риска и подталкивает его к выходу из страны", — говорится в материале издания.

Источник газеты, который обсуждал этот вопрос с главным исполнительным директором UniCredit Андреа Орчелом, заявил, что глава банка "испытывает сильное давление со стороны ЕЦБ" по поводу России.

В самом банке заявили изданию, что "привержены выходу из России упорядоченным и решительным образом".

Отмечается, что глава банка "исключил продажу акций местному олигарху", вместо этого банк проводил переговоры с потенциальными покупателями в Китае, Индии и Турции. ЕЦБ запрашивал регулярные отчеты о проделанной работе, говорится в публикации.

Банковская группа UniCredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.