2022-11-07T14:28:26+03:00
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2022
https://1prime.ru/banks/20221107/838731853.html
Спрос банков на недельном аукционе репо совпал с лимитом
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Спрос банков на ликвидность в среду по итогам недельного аукциона репо составил 1,392 триллиона рублей при лимите в те же 1,392 триллиона, следует из материалов Банка России... ПРАЙМ, 07.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Спрос банков на ликвидность в среду по итогам недельного аукциона репо составил 1,392 триллиона рублей при лимите в те же 1,392 триллиона, следует из материалов Банка России.
Ставка отсечения на аукционе составила 7,6% годовых, средневзвешенная ставка — также 7,6%.
Дата исполнения первой части сделок — 9 ноября, второй части — 7 декабря.
Объем заключенных сделок составил 1,392 миллиарда рублей.