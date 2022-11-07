МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Спрос банков на ликвидность в среду по итогам недельного аукциона репо составил 1,392 триллиона рублей при лимите в те же 1,392 триллиона, следует из материалов Банка России. ЦБ смягчит регуляторные требования к некоторым банкам, заявил Решетников

Ставка отсечения на аукционе составила 7,6% годовых, средневзвешенная ставка — также 7,6%.

Дата исполнения первой части сделок — 9 ноября, второй части — 7 декабря.

Объем заключенных сделок составил 1,392 миллиарда рублей.