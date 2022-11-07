МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Средняя ипотечная ставка в январе-сентябре подросла в 29 российских регионах: самым заметным рост оказался в Ставропольском крае, где она увеличилась до 11,67% годовых с 7,81% годовых в январе-августе, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Банки предложили ЦБ ввести минимальную ставку по ипотеке "от застройщика"

В пятерку лидеров по росту средней ипотечной ставки также вошли Северная Осетия — Алания (до 9,48% с 7,74%), Краснодарский край (до 8,29% с 6,66%), Бурятия (до 7,6% с 6,02%) и Ленинградская область (до 7,97% с 6,4%).

В остальных регионах средняя ипотечная ставка снизилась по итогам января-сентября. Самым интенсивным снижение стало в Чеченской республике (до 7,73% с 12,07%), на Камчатке (до 5,04% с 7,77%), в Карачаево-Черкесии (до 7,92% с 9,67%), Самарской области (до 6,62% с 8,31%) и Мурманской области (до 6,22% с 7,66%).

В целом по России средняя ипотечная ставка в отчетном периоде показала небольшую отрицательную динамику, снизившись до 7,24% с 7,34%.