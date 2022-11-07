Эксперт Осадчий: европейские банки, продолжая работать в России, "снимают сливки"
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Европейские банки, продолжающие работать в России, "снимают сливки" с местного рынка, пользуясь своим конкурентным преимуществом в виде доступа к мировой финансовой системе, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Как написала газета Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банк Uniсredit к уходу из России. Источник газеты, который обсуждал этот вопрос с главным исполнительным директором Uniсredit Андреа Орчелом, заявил, что глава банка "испытывает сильное давление со стороны ЕЦБ" в связи с этим.
"В условиях, когда банки нерезидентов сворачивают свой бизнес в России, продолжающие активно работать в России западноевропейские банки снимают сливки. В частности, из-за перехода к ним клиентов, ранее обслуживавшихся в банках-конкурентах. Важнейшим конкурентным преимуществом западноевропейских банков, продолжающих работать в России, является доступ к мировой финансовой системе", — рассуждает Осадчий.
Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
Президент РФ Владимир Путин в августе подписал указ, согласно которому любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца текущего года возможны только на основании специального его разрешения. В число таких банков попал и "Юникредит банк".
https://1prime.ru/banks/20221107/838732346.html