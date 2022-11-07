МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Европейские банки, продолжающие работать в России, "снимают сливки" с местного рынка, пользуясь своим конкурентным преимуществом в виде доступа к мировой финансовой системе, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Европейский центральный банк принуждает UniCredit уйти из России

Как написала газета Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банк Uniсredit к уходу из России. Источник газеты, который обсуждал этот вопрос с главным исполнительным директором Uniсredit Андреа Орчелом, заявил, что глава банка "испытывает сильное давление со стороны ЕЦБ" в связи с этим.

"В условиях, когда банки нерезидентов сворачивают свой бизнес в России, продолжающие активно работать в России западноевропейские банки снимают сливки. В частности, из-за перехода к ним клиентов, ранее обслуживавшихся в банках-конкурентах. Важнейшим конкурентным преимуществом западноевропейских банков, продолжающих работать в России, является доступ к мировой финансовой системе", — рассуждает Осадчий.

Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.

Президент РФ Владимир Путин в августе подписал указ, согласно которому любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца текущего года возможны только на основании специального его разрешения. В число таких банков попал и "Юникредит банк".