МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Иск Сбербанка к Glencore, связанный с поставкой нефти через Украину, — это вынужденная мера, так как попытки банка решить ситуацию во внесудебном порядке оказались безрезультатны, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Сбера". Банк России предложил создать допправила допуска эмитента к выпуску ЦФА

"Банк подтверждает подачу иска. Это вынужденная мера, так как неоднократно предпринимавшиеся банком попытки урегулировать ситуацию во внесудебном порядке оказались безрезультатны", — говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее из опубликованного определения суда стало известно, что Сбербанк подал иск к компании Glencore Energy UK Ltd, одной из структур крупного швейцарского трейдера Glencore. Иск связан с договором на поставку нефти на границы Украины с Венгрией и Словакией.

Истец требует взыскать задолженность по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии за период с 4 по 11 марта 2022 года в размере около 57,1 миллиона евро и неустойку в размере около 1,1 миллиона евро, а также долг за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Словакии за периоды с 4 по 10 марта и с 19 по 22 марта 2022 года в размере около 57,6 миллиона евро и неустойку в размере около 1,1 миллиона евро.

Таким образом, общая сумма исковых требований составляет около 117 миллионов евро, или около 7,12 миллиарда рублей по текущему курсу ЦБ.

Glencore — одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Она и производит, и торгует сырьевыми товарами, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.