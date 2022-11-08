МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило схему присоединения МИнБанка к Промсвязьбанку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Банк России оценил объем снижения российской экономики во втором полугодии

Схема подразумевает принятие от АСВ в казну 100% обыкновенных акций МИнБанка по рыночной стоимости 1 рубль с дальнейшим внесением этих акций в уставный капитал Промсвязьбанка в качестве вклада РФ.

"Принять в государственную казну Российской Федерации передаваемые государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" по рыночной стоимости, равной одному рублю 4528942855765650002279 штук обыкновенных акций акционерного общества "Московский Индустриальный банк"… внести в качестве вклада Российской Федерации в уставной капитал публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" принятые в государственную казну Российской Федерации обыкновенные акции акционерного общества "Московский Индустриальный банк", — говорится в распоряжении.

Росимуществу поручено совместно с Минфином и Промсвязьбанком обеспечить принятие решений для передачи акций МИнБанка.

МИнБанк был взят на санацию Банком России в январе 2019 года. В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает механизм передачи МИнБанка Промсвязьбанку.

В мае текущего года Банк России утвердил изменения в план санации МИнБанка, которые предусматривали его докапитализацию на 34,9 миллиарда рублей и передачу за 1 рубль 100% его акций в АСВ для их последующей передачи в государственную казну РФ.