2022-11-09T10:30:26+03:00
2022-11-09T10:30:26+03:00
2022-11-09T10:30:26+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20221109/838755813.html
ЦБ представил показатели ликвидности банковского сектора на 9 ноября
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России. Показатели ликвидности банковского сектора млрд. руб.значениетренд Остатки... ПРАЙМ, 09.11.2022
банки, финансы, новости, цб, цб рф, ликвидность, банковский сектор
https://1prime.ru/images/83227/02/832270292.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270292.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270289.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270289.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270286.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270286.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России.
Показатели ликвидности банковского сектора
|млрд. руб.
|значение
|тренд
|Остатки банков на корсчетах по России
|2076,60
|-342,10
|Остатки банков на корсчетах по московскому региону
|1901,40
|-350,10
|Депозиты банков в Банке России
|2531,40
|-132,30
|Сальдо операций ЦБ с банковским сектором *
|2158,20
|-
* — Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.