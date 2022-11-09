МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ.  Ниже представлены показатели ликвидности банковского сектора — по сообщению пресс-службы Банка России.

Показатели ликвидности банковского сектора
млрд. руб.значениетренд
Остатки банков на корсчетах по России 2076,60 -342,10
Остатки банков на корсчетах по московскому региону 1901,40 -350,10
Депозиты банков в Банке России 2531,40 -132,30
Сальдо операций ЦБ с банковским сектором * 2158,20 -

* — Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.