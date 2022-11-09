МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк в настоящее время не рассматривает никакого кредитования физических лиц ни в какой валюте, кроме рубля, также не видит ярко выраженного спроса на предоставление финансирования в юанях самозанятым, сообщил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. Сбербанк ожидает сокращения выдачи ипотеки в 2022 году

"По поводу кредитования, мы на текущий момент не рассматриваем кредитование физических лиц ни в какой валюте, отличной от рубля", — заявил он на пресс-конференции к Зелёному дню банка.

"По поводу самозанятых, действительно, потенциальный интерес есть, но мы об этом подумаем, пока такого четкого спроса от самозанятых на кредитование в юанях нет, по крайней мере, мы пока его не видим", — ответил он на вопрос, рассматривается ли возможность кредитовать самозанятых в юанях.

Он пояснил, что в большей степени такие граждане ведут свою экономическую деятельность внутри страны, связанных с внешнеэкономической торговлей, по его мнению, "очень мало".

"Нам комфортно находится в рублевой зоне, физических лиц кредитовать в рублях, чтобы был понятный риск, в том числе для физического лица", — заключил Царев.

ВКЛАДЫ

Также Сбербанк в настоящее время не рассматривает введение вкладов в дирхамах, рупиях и других мягких валютах, делает ставку на юань, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Мы предлагаем юань как основную альтернативную валюту на сегодня. Вклады в дирхамах мы в текущий момент не рассматриваем, как и в рупиях, и в других мягких валютах", — сказал он на пресс-конференции к Зеленому дню банка.

При этом он уточнил, что новые продукты в юанях будут продолжать появляться, однако основной фокус работы банка — на рубле.

Сбербанк в октябре сообщил, что запустил онлайн бивалютный депозит в валютной паре рубль/юань для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях. Бивалютный депозит – это депозит, который дает возможность конвертации из базовой в альтернативную валюту без комиссии.