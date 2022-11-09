МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк в период частичной мобилизации фиксирует существенно меньше заявок на кредитные каникулы, чем было в пандемию, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев на пресс-конференции к Зеленому дню банка. Сбербанк не планирует кредитование физлиц в иностранных валютах

"Пик заявок на реструктуризацию, связанную с мобилизацией мы видели первые недели две – две с половиной. Даже в этот момент это не превышало, меньше 50% было от общего объема подаваемых заявок на реструктуризацию, сегодня их в общем объеме – менее 30%, а если говорить в сравнении с ковидом и прочим, то их существенно меньше", — заявил он.

Поэтому для банка это относительно нормальная ситуация, каких-то "аномальных вещей" не наблюдается, добавил он.