МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет положительный прогноз по приросту средств физических лиц на уровне 3,5% на 2022 год, заявил первый зампред кредитной организации Кирилл Царев в ходе пресс-конференции. Сбербанк не планирует кредитование физлиц в иностранных валютах

"По поводу года, мы прогноз в целом сохраняем. Поэтому я думаю, что, об этом правильнее конечно поговорить к концу декабря, но в целом мы прогноз положительный по увеличению вкладов наших пассивов по сути от физических лиц подтверждаем", — сказал он.

В сентябре Царев заявлял, что объем средств россиян в российских банках в 2022 году вырастет на 3,5%.