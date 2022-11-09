МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет положительный прогноз по приросту средств физических лиц на уровне 3,5% на 2022 год, заявил первый зампред кредитной организации Кирилл Царев в ходе пресс-конференции.
"По поводу года, мы прогноз в целом сохраняем. Поэтому я думаю, что, об этом правильнее конечно поговорить к концу декабря, но в целом мы прогноз положительный по увеличению вкладов наших пассивов по сути от физических лиц подтверждаем", — сказал он.
В сентябре Царев заявлял, что объем средств россиян в российских банках в 2022 году вырастет на 3,5%.
https://1prime.ru/banks/20221109/838764016.html
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