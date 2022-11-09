МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Доля валютных пассивов физических лиц в "Сбербанке" составляет меньше десяти процентов, при этом основной альтернативой доллару в данный момент является юань, заявил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев. Сбер сохранил прогноз по приросту средств физлиц на уровне 3,5 процента

"Меньше 10% доля валютных пассивов физических лиц у нас. С позиции девалютизации… мы отмечаем, что она продолжается", — сказал Царев.

Основным фокусом для банка сейчас остаются рубли, а для тех клиентов, которые хотят попробовать иные валюты, предлагается юань. "Основной альтернативой доллару, наверное, в текущем моменте является юань", — отметил он.

"Если говорить про другие мягкие валюты, мы на сегодня их не рассматриваем… Вклады в дирхамах мы на текущий момент не рассматриваем, как и в рупиях и других мягких валютах", — заключил Царев.

В октябре зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил журналистам, что банк готов рассматривать запуск бивалютных депозитов для рубля и валют дружественных стран, как это было сделано с юанем. Сбербанк сообщал, что запустил онлайн бивалютный депозит в валютной паре рубль/юань для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях.