Сбер с октября вернется к регулярному раскрытию информации
Греф: Сбербанк с октября возвращается к ежемесячному раскрытию информации и своих результатов
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк с октября возвращается к регулярному раскрытию информации и будет публиковать результаты своей деятельности по итогам каждого месяца, заявил журналистам глава банка Герман Греф.
"Начиная с отчётности за октябрь и 10 месяцев 2022 года мы возвращаемся к регулярному раскрытию информации и будем публиковать результаты по итогам каждого месяца", — сказал он.
Греф также отметил, что у банка порядка 2 миллионов "розничных акционеров", и важно, чтобы у них была возможность "по достоинству оценивать бизнес" кредитной организации.
https://1prime.ru/banks/20221110/838768368.html
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