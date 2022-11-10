МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк с октября возвращается к регулярному раскрытию информации и будет публиковать результаты своей деятельности по итогам каждого месяца, заявил журналистам глава банка Герман Греф. Объем выдачи кредитов Сбера вернулся на докризисный уровень

"Начиная с отчётности за октябрь и 10 месяцев 2022 года мы возвращаемся к регулярному раскрытию информации и будем публиковать результаты по итогам каждого месяца", — сказал он.

Греф также отметил, что у банка порядка 2 миллионов "розничных акционеров", и важно, чтобы у них была возможность "по достоинству оценивать бизнес" кредитной организации.