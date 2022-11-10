Сбербанк по итогам десяти месяцев восстановил прибыльность
Греф: чистая прибыль Сбера с начала года превысила 50 миллиардов рублей
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 10 месяцев восстановил прибыльность — чистая прибыль по РСБУ с начала года превысила 50 миллиардов рублей, а в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
"По итогам 10 месяцев "Сбер" восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 миллиардов рублей, а в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей", — сказал глава Сбербанка.
По его словам, бизнес показывает хороший рост.
https://1prime.ru/banks/20221110/838768572.html
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