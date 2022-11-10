МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 10 месяцев восстановил прибыльность — чистая прибыль по РСБУ с начала года превысила 50 миллиардов рублей, а в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. Сбер с октября вернется к регулярному раскрытию информации

"По итогам 10 месяцев "Сбер" восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 миллиардов рублей, а в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей", — сказал глава Сбербанка.

По его словам, бизнес показывает хороший рост.