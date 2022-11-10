МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Акции Сбербанка растут на 4,92% после опубликованной позитивной отчетности и уже поднимались до 134 рублей впервые с 20 сентября, следует из данных торгов. Сбербанк по итогам десяти месяцев восстановил прибыльность

К 11.40 мск обыкновенные акции Сбербанка показывают рост на 4,92%, до 133,56 рубля и максимально росли на 5,26%, до 134 рублей, достигая такого уровня впервые с 20 сентября. Привилегированные акции компании растут на 4,84%, до 127,48 рубля.

Сбербанк по итогам 10 месяцев восстановил прибыльность — чистая прибыль по РСБУ с начала года превысила 50 миллиардов рублей, а в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.