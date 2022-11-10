МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме попросила Глава ВТБ Андрей Костин назвал Банк России самым замечательным центробанком в мире в ответ на просьбу председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной не забыть заданный ею вопрос. Греф и Набиуллина обменялись колкостями

Глава ЦБ на форуме Finopolis попросила Костина "поделиться рецептом выживания организации" и не забыть ответить на вопрос о разнице в подходов Сбербанка и ВТБ к созданию экосистем.

"Эльвира Сахипзадовна, вы сказали, что у меня есть репутация человека, который говорит то, что другие боятся сказать. Так вот я прямо скажу: какой замечательный у нас Центральный банк… Нет такого другого центрального банка в мире", — ответил ей Костин.

Глава ВТБ отметил также "прекрасные лица" "мужественной" команды регулятора, выделив Набиуллину и ее первых заместителей Ольгу Скоробогатову и Ксению Юдаеву.

"И он (ЦБ РФ — ред.), конечно, победит все центральные банки западных стран. Вообще вопросов нет здесь", — добавил Костин.