МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ведение отчетности по международным стандартам (МСФО) сейчас не очень нужно, сохранить ли ее для Сбербанка или нет, сейчас обсуждается, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф в кулуарах форума Finopolis. Греф предрек "интересную жизнь" в ближайшие годы

Глава ВТБ Андрей Костин еще в мае заявил, что российским банкам, попавшим под все возможные санкции, не нужны международные стандарты финансовой отчетности, и предложил создать единую модель отчетности на базе РСБУ-9, добавив в нее отдельные элементы МСФО. Минфин РФ в августе сообщал, что проводит исследование среди российских компаний на предмет необходимости применения международных стандартов финансовой отчетности.

"Мы сейчас обсуждаем. Потому что отчетность по МСФО сейчас действительно не очень нужна", — сообщил Греф, отвечая на вопрос журналистов о судьбе МСФО банка.

При этом он отметил, что консолидированная отчетность нужна. "Видимо, в каком-то виде это будет присутствовать", — заключил Греф.