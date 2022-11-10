МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ВТБ пока не планирует раскрывать финансовую отчетность, сообщил журналистам президент — председатель правления банка Андрей Костин. Сбербанк изучает вопрос сохранения отчетности по МСФО

"Нет, от нас пока не ждать", — сказал он в кулуарах форума Finopolis, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее в четверг заявил, что банк начиная с отчетности за октябрь и 10 месяцев 2022 года возвращается к регулярному раскрытию информации и будет публиковать результаты своей деятельности по итогам каждого месяца.