МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин попросил Минцифры приравнять IT-специалистов в финансовом секторе к сотрудникам IT-компаний и телеком-операторов, с такой просьбой он обратился к главе министерства Максуту Шадаеву, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. На "Госуслугах" закроют подачу заявления на отсрочку для IT-специалистов

"А по технологиям, Максут Игоревич, я попросил бы вернуться к вопросу приравнивания IT-специалистов в банках, уж коль вы так высоко оценили роль банков в этой области, к IT-компаниям", – сказал Костин.

Шадаев ранее в своем выступлении назвал финансовую отрасль большим локомотивом по цифровизации. По его словам, российский финансовый сектор по уровню цифровой зрелости соответствует лучшим мировым практикам. "То, что происходит в финансах, мы через несколько лет будем смотреть в других отраслях", — сказал Шадаев.

"Это несправедливо: если у нас такая большая роль, то признайте ее хотя бы в это вопросе", — заявил Костин, комментируя свою просьбу. Причем, по словам главы ВТБ, с ним в этом будут солидарны и другие банки. "Здесь банки объединятся и напишут вам дулю на любой адрес", — пообещал Костин.

Власти РФ в условиях международных санкций приняли ряд мер для поддержки компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для компаний из сферы информационных технологий нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.

Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях этой сферы, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Кроме того, для IT-специалистов действует программа льготной ипотеки.