МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ВТБ планирует работать в Крыму на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ), переход которого в свою группу ожидает в первом квартале, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. Крымский "Фиолент" нарастил производство микромашин военного назначения

"В Крыму работать будем, конечно, но пока на базе РНКБ, когда в первом квартале закончится переход его в группу ВТБ", — сказал Костин в кулуарах форума Finopolis.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. Решение о его вхождении в группу ВТБ было принято этой весной, а осенью был принят закон, закрепляющий механизм внесения акций РНКБ в уставный капитал ВТБ — тот проведет для этого допэмиссию с особыми условиями.