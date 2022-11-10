МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Риска разрыва сделки по продаже Сбербанком доли в хорватской Fortenova нет, она совершена абсолютно корректно, заявил глава "Сбера" Герман Греф журналистам в кулуарах форума Finopolis. Сбербанк войдет в нормализованное состояние в 2023 году, заявил Греф

"Риска срыва сделки нет, потому что она завершена. И не подразумевает никакого возврата", — заявил Греф, добавив, что сделка совершена абсолютно корректно, при этом проведены российские и международные и юридические процедуры и получены заключения. "Она совершена по всем российским и международным нормам права", — подчеркнул глава банка.

Сбербанк в начале ноября сообщил о продаже своей доли в 43% в Fortenova Group, одной из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания, покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби. Банк также уже отмечал, что сделка закрыта в соответствии со всеми международными юридическими нормами и без нарушений, и банк уже получил всю сумму за продажу актива.