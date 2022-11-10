МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Риска разрыва сделки по продаже Сбербанком доли в хорватской Fortenova нет, она совершена абсолютно корректно, заявил глава "Сбера" Герман Греф журналистам в кулуарах форума Finopolis.
"Риска срыва сделки нет, потому что она завершена. И не подразумевает никакого возврата", — заявил Греф, добавив, что сделка совершена абсолютно корректно, при этом проведены российские и международные и юридические процедуры и получены заключения. "Она совершена по всем российским и международным нормам права", — подчеркнул глава банка.
Сбербанк в начале ноября сообщил о продаже своей доли в 43% в Fortenova Group, одной из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания, покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби. Банк также уже отмечал, что сделка закрыта в соответствии со всеми международными юридическими нормами и без нарушений, и банк уже получил всю сумму за продажу актива.
https://1prime.ru/banks/20221110/838775621.html
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