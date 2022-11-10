МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин указал председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной на регуляторные ограничения, мешающие банкам кредитовать стартапы, и призвал ее подумать над изменениями в этой сфере. Набиуллина и Костин обменялись шутками

Выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, Костин обратил внимание, насколько у банков сейчас непопулярно кредитование стартапов и венчурных проектов. "Мы на них обожглись: Российская венчурная компания в свое время погрязла в уголовных делах", — напомнил он.

"Мы со Сколково сотрудничаем, видим, как много выпадает проектов, потому что они были на западные деньги. Там деньги небольшие, часто бывает 100 миллионов рублей — для нас это небольшие деньги", – сказал он.

"Люди не могут дальше развиваться, а мы их не кредитуем, потому что для нас это слишком рискованно. Надо подумать с точки зрения регулирования, с точки зрения поддержки – если мы говорим о том, что мы должны не отставать, то мы должны эту сферу тоже посмотреть", – сказал Костин.

Набиуллина согласилась, что этот вопрос заслуживает внимания регулятора. "Про стартапы надо будет отдельно поговорить — о роли финансового сектора", – сказала она.