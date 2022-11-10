МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Схема обмена европейских активов ВТБ на российские активы австрийской группы Raiffeisen Bank International пока не находит решения на политическом уровне, рассказал журналистам президент-председатель правления банка Андрей Костин. ВТБ воспользуется льготами по надбавкам по капиталу

"Наше предложение на столе, мы в контакте с банками, но, к сожалению, на сегодня вопрос не находит решения на политическом уровне", — сказал он в кулуарах форума Finopolis, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но мы здесь повлиять не можем. Если наши еврорейские партнеры сумеют — они заинтересованы, это точно — но сумеют ли они эту тему дожать или нет, зависит от них. Пока ситуация зависла, мало что могу добавить здесь", — сказал Костин.

Финансовое издание Frank RG в начале сентября со ссылкой на источники писало, что ВТБ ведет переговоры о том, чтобы обменять активы дочернего VTB Bank Europe на российские активы RBI, и пытается получить разрешение ЕЦБ на эту сделку. Сам Raiffeisen Bank International тогда комментировал, что изучает все стратегические варианты для своей российской "дочки", Райффайзенбанка, в том числе выход из активов в РФ.