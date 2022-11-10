МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк не видит роста вброса фальшивых купюр в банкоматы, заявил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах форума Finopolis.
"Роста вброса фальшивок мы не фиксируем. Старые банкоматы, которые через свои устройства ранее пропускали эти фальшивки, в том числе из так называемого банка приколов, они все заменены", — сказал он журналистам.
Он добавил, что банку также удалось наладить взаимодействие с правоохранительными органами таким образом, что группа быстрого реагирования эффективно действует в момент попытки вброса таких купюр.
https://1prime.ru/banks/20221110/838776083.html
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