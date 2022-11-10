МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк рассматривает целесообразность размещения своих облигаций в юанях, конкретные параметры, объемы и сроки будут зависеть от рыночной конъюнктуры, заявил журналистам первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин в кулуарах форума Finopolis. Сбер вернет SberPay для бесконтактной оплаты на смартфонах Android

По его словам, китайские юани стали валютой, к которой клиенты Сбербанка проявляют активный интерес. Российский рынок облигаций в юанях довольно быстро развивается, почти каждый месяц на рынок выходят новые корпоративные эмитенты, отметил он.

"В этих обстоятельствах Сбербанк рассматривает целесообразность размещения собственных облигаций в юанях, а конкретные параметры, возможные объемы и сроки будут диктоваться рыночной конъюнктурой", – заявил Ведяхин.