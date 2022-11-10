МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил провести первичное публичное размещение акций (IPO) Национальной системы платежных карт (НСПК). Сбербанк рассматривает целесообразность размещения своих облигаций в юанях

"Можно сделать следующий шаг… Пришло время пустить в народ ее (НСПК — ред.): IPO там, или прямое сделать размещение. Мне кажется, такое стало бы логичным следующим шагом, даст равноудаленность игрокам, банкам, появится голубая фишка на рынке для инвестиций, и ЦБ на них заработает. Надо сделать IPO НСПК", — заявил он, выступая на форуме Finopolis.

НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир", а также расчетно-клиринговый центр Системы быстрых платежей. В настоящее время 100% акций АО "НСПК" принадлежит Банку России.