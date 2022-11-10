Главный управляющий директор Альфа-банка предложил провести IPO НСПК
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил провести первичное публичное размещение акций (IPO) Национальной системы платежных карт (НСПК).
"Можно сделать следующий шаг… Пришло время пустить в народ ее (НСПК — ред.): IPO там, или прямое сделать размещение. Мне кажется, такое стало бы логичным следующим шагом, даст равноудаленность игрокам, банкам, появится голубая фишка на рынке для инвестиций, и ЦБ на них заработает. Надо сделать IPO НСПК", — заявил он, выступая на форуме Finopolis.
НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир", а также расчетно-клиринговый центр Системы быстрых платежей. В настоящее время 100% акций АО "НСПК" принадлежит Банку России.
https://1prime.ru/banks/20221110/838777319.html
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