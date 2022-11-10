МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Портфель Сбербанка в корпоративном кредитовании за десять месяцев текущего года прибавил 11,9% и составил к ноябрю 18 триллионов рублей, заявил журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред банка Александр Ведяхин. Сбер вернет SberPay для бесконтактной оплаты на смартфонах Android

"Корпоративный кредитный портфель по итогам 10 месяцев 2022 года прибавил 11,9% с начала года и составил 18 триллионов рублей", — сказал он.

Объем выдач корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия прошлого года. "В текущей макроэкономической ситуации наш кредитный портфель следует за динамикой рынка", — отметил Ведяхин.

Первый зампред добавил, что, по мнению "Сбера", такой позитивный тренд сохранится, а банк продолжит активно поддерживать клиентов с помощью различных программ кредитования — как в госпрограмм, так и собственных.