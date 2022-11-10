Корпоративный кредитный портфель Сбера к ноябрю прибавил 11,9 процента
Корпоративный кредитный портфель Сбера к ноябрю вырос до 18 триллионов рублей
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Портфель Сбербанка в корпоративном кредитовании за десять месяцев текущего года прибавил 11,9% и составил к ноябрю 18 триллионов рублей, заявил журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред банка Александр Ведяхин.
"Корпоративный кредитный портфель по итогам 10 месяцев 2022 года прибавил 11,9% с начала года и составил 18 триллионов рублей", — сказал он.
Объем выдач корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия прошлого года. "В текущей макроэкономической ситуации наш кредитный портфель следует за динамикой рынка", — отметил Ведяхин.
Первый зампред добавил, что, по мнению "Сбера", такой позитивный тренд сохранится, а банк продолжит активно поддерживать клиентов с помощью различных программ кредитования — как в госпрограмм, так и собственных.
https://1prime.ru/banks/20221110/838777600.html
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